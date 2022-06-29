Аталанта в своих соцсетях показала, как будет выглядеть экипировка команды в сезоне 2022-23. Форму для подопечных Джан Пьеро Гасперини шьет компания Joma.

Серия А объявила календарь сезона 2022/23: Малиновский во втором туре принимает чемпиона, дерби Милана в начале осени

Дизайнерам явно не хватило фантазии. Особенно при разработке домашнего комплекта. Среди изменений можно отметить новую форму воротничка и манжетов, также исчезли золотистые полоски между основными цветами – синим и черным. Лого клуба осталось посередине, но теперь расположено на синем фоне. Выездной вариант избавился от полос вообще и теперь полностью белый.

Напомним, Малиновский и Ко провалили прошлый сезон. Аталанта заняла 8 место в итоговой турнирной таблице Серии А, не квалифицировавшись в еврокубки.

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