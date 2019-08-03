Наингголана фантастически встретили на Сардинии – футболист переходит в Кальяри из-за страшной болезни жены

Бельгийский хавбек Интера Раджа Наингголан прибыл в Кальяри, чтобы завершить свой трансфер. Фанаты встретили его в аэропорту невероятными овациями.

Наингголан приземлился на Сардинии, чтобы подписать контракт с Кальяри. Раджа пройдет медосмотр, прежде чем завершить сделку – аренда из Интера на один сезон. Сторонники "россоблю" устроили ему очень теплый прием, скандировали его имя, пока футболист общался с журналистами.

"Выбрать Кальяри было нетрудно. Я имел другие варианты, общался с другими тренерами. Но взвесил все, включая нефутбольные факторы, и решил, что будет правильно вернуться сюда", – сказал Наингголан.

"Я просыпаюсь с надеждой, что это – страшный сон": жене Наингголана диагностировали рак

Нефутбольные факторы – болезнь жены. Клаудии диагностировали рак, впереди у нее тяжелая борьба за жизнь, которую женщина хотела бы вести дома – на Сардинии. Поэтому 31-летний хавбек переходит в скромный Кальяри, чтобы быть рядом с любимой.

Раджа уже выступал за Кальяри в 2010-2014 годах, после чего поиграл за Рому и Интер.