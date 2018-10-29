Наингголан: У меня не было футбольных идолов

Полузащитник Интера Раджа Наингголан рассказал о чувствах после прошлого и футбольных кумиров.

"У меня было тяжелое прошлое, я покинул Бельгию в 16 лет. Вот почему я хочу быть уверенным в том, что мои дети счастливы. Я всегда говорю молодым игрокам играть со свободой, потому что это делает разницу.

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Я никогда не имел футбольных идолов, мне просто нравились игроки с хорошим качеством. Как Роналдо, Феномен. Я любил смотреть на него, ведь он творил чудеса из ничего.

Интер? Мне важно быть здесь. Сан-Сиро прекрасный стадион, и ты можешь чувствовать ту поддержку фанатов, которую почувствуешь на малом количестве других стадионов Европы", – цитирует Наингголана официальный сайт Интера.

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