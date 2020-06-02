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Наингголан надеется на возвращение в Рому – бельгиец не хочет мириться с Конте в Интере

18:26 19 Читати українською
Наингголан надеется на возвращение в Рому – бельгиец не хочет мириться с Конте в Интере
Раджа Наингголан / Getty Images

Хавбек Раджа Наингголан мечтает о возвращении а команду, где прошли лучшие годы его карьеры.

Бельгиец не планирует задерживаться в Интере после завершения аренды в Кальяри, информирует Calciomercato.

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Наингголан не забыл отношение Антонио Конте прошлым летом и мириться с руководителем "нерадзурри" не будет. Интер также не горит желанием держать у себя опального хавбека. Проблемой является цена, которую просят миланцы, – 19 млн евро. Ни Рома, ни Кальяри не могут себе позволить потратить такие средства на 32-летнего игрока. У главного тренера "волков" Паулу Фонсеки есть другие планы по усилению, а также его беспокоит скандальное прошлое Наингголана.

Статистика бельгийца в 20 матчах текущего сезона за Кальяри – 5 голов и столько же ассистов.

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Италия Раджа Наингголан Раджа Наингголан Кальяри Кальяри Интер Интер Рома Рома Трансферы
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