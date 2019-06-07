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Наингголан может покинуть Интер – известна причина

14:30 74 Читати українською
Наингголан может покинуть Интер – известна причина
Раджа Наингголан / Reuters

Полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан в летнее трансферное окно, скорее всего, сменит клубную прописку.

Бельгиец будет выставлен на трансфер, сообщает Corriere della Sera.

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По информации издания, такое решение принял новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте. Подобное решение стало неожиданностью, поскольку в период работы с Челси тренер несколько раз пытался подписать Наингголана. Теперь приоритет 31-летнего хавбека – возвращение в Рому.

Именно за "волков" он выступал в 2014-2018 гг. Прошлым летом полузащитник перебрался в Интер за 24 млн евро плюс Сантон и Дзаньоло. Миланцы готовы отпустить Наингголана, если получат за него не меньше 29 млн.

В сезоне 2018/19 Раджа Наингголан провел 29 матчей в Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Италия Трансферы Интер Интер Рома Рома Трансферы Чемпионата Италии Раджа Наингголан Раджа Наингголан
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