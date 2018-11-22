Наингголан: Я не вернусь в сборную Бельгии, их оправдания о моем образе жизни – жалкие

Бельгийский полузащитник Интера Раджа Наингголан объяснил, почему не вернется в национальную команду.

"Я больше не вернусь в сборную. Я сказал, что если не поеду на чемпионат мира-2018, то уйду из сборной. Я – человек слова.

Если сборная Бельгии сменит тренера, который пригласит меня в команду, все равно не вернусь. Когда я принимаю решение, оно окончательное.

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Действительно было грустно от того, что я сыграл замечательный чемпионат Европы, а потом меня оставили вне состава ни за что. Я вижу так: в Бельгии были игроки, которые не играли на клубном уровне, но их вызвали в сборную.

Я играл по 50 матчей и все еще оставался вне состава. Никогда не настаивал на том, что должен играть. Просто я заслужил возможность присутствовать на месте других игроков.

Тогда были оправдания, но все они были жалкими. Почему я играл 50 матчей за Рому, если придерживался такого же образа жизни? Считаю, что это неправильно, когда люди говорят о некоторых вещах, не пообщавшись со мной в первую очередь", – цитирует Наингголана издание ESPN.

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