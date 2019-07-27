Наингголан хочет вернуться в Кальяри, – СМИ

Полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан определился с желаемым местом продолжения игровой карьеры.

31-летний бельгиец хотел бы перейти к Кальяри, сообщает Calciomercato.

Кальяри оформил переход Рога из Наполи

Новый наставник Интера Антонио Конте ранее заявил, что Наингголан не будет частью его тренерского проекта. Из-за этого хавбек стремится вернуться на Сант'Эльб, где уже выступал в 2010-2014 гг. перед переходом в столичную Рому. Преградой на пути трансфера могут стать запросы "нерадзурри" – Интер хочет получить за опытного полузащитника 29 млн евро.

В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел 29 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах