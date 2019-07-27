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Наингголан хочет вернуться в Кальяри, – СМИ

11:43 20 Читати українською
Наингголан хочет вернуться в Кальяри, – СМИ
Раджа Наингголан / Photo News

Полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан определился с желаемым местом продолжения игровой карьеры.

31-летний бельгиец хотел бы перейти к Кальяри, сообщает Calciomercato.

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Новый наставник Интера Антонио Конте ранее заявил, что Наингголан не будет частью его тренерского проекта. Из-за этого хавбек стремится вернуться на Сант'Эльб, где уже выступал в 2010-2014 гг. перед переходом в столичную Рому. Преградой на пути трансфера могут стать запросы "нерадзурри" – Интер хочет получить за опытного полузащитника 29 млн евро.

В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел 29 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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