Главный тренер ровенской команды Юрий Вирт не скрывает, сколько зарабатывают его подопечные.

"50 тысяч гривен или две тысячи долларов – это средняя зарплата. Понятно, что уровень держат СК Днепр-1, Ворскла, Заря. Думаю, там гораздо больше – в среднем где-то десять тысяч долларов.

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В остальных клубах – гораздо меньше получают: у кого-то 150, 100, 50 тысяч гривен. Сегодня у нашей команды с Минаем самый маленький бюджет в Премьер-лиге", – признался Вирт в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, после 15-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет седьмым, набрав 22 очка.

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