"Это был очень тяжелый матч. Пожалуй, самый нервный в этом сезоне. Мы неплохо вошли в игру. Забили гол. Удаление испортило немного нам настроение, но отмечу нашу команду. Несмотря на то, что играли вдесятером – мы организованно оборонялись. Проводили быстрые контратаки, могли забить еще. Сегодня мы проявили характер и желание.

Черноморец – Верес – 0:1 – видео гола и обзор матча с нереализованным пенальти

В перерыве я просил команду продолжать играть организованно и искать шансы в контратаках. Нам несколько повезло, потому что соперник не реализовал пенальти. Но наш гол тоже незасчитали. Главное – это результат и сегодня я доволен игрой. Команда действительно отработала, набегалась. Пожалуй, заслужили два выходных. Молодцы, что выстояли в меньшинстве против молодой агрессивной команды. Это радует.

Конечно, Черноморец имел много моментов. Они играли в большинстве. У нас тоже случались определенные огрехи в обороне. Повторюсь, где-то, возможно, повезло. Но везет сильнейшим. Богдан Когут – молодец. Взял пенальти. Он настоящий лидер команды: на поле и в раздевалке. Сегодня он справился на отлично", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, после 11 туров ровенская команда занимает в турнирной таблице УПЛ 9 место, имея в своем активе 15 очков.

Верес в меньшинстве удержал минимальную победу над Черноморцем – одесситы не выигрывают в течение 7 матчей УПЛ