Эпизод случился на 26-й минуте спарринга с Молдовой – Артур Крачун довольно жестко сыграл против Миколенко, из-за чего Виталий повредил голеностоп и не смог продолжить игру. Поединок завершился уверенной победой сборной Украины со счетом 4:0.

Травма Миколенко: спортивный врач оценил шансы защитника сборной Украины сыграть на Евро-2024

Игорь Цыганык в Instagram бурно отреагировал на этот момент. "Б...ь нах*ра так прыгать в товарищеском матче? Подкат очень плохой! Надеемся на лучшее!"

К слову, Виталий Миколенко только восстановился от травмы, которую получил в матче с Ливерпулем и из-за которой пропустил концовку сезона в АПЛ. Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет уже через 6 дней против Румынии.

Украина разгромила Молдову в последнем спарринге перед Евро-2024, но потеряла Миколенко