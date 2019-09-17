"Нахальные ублюдки", – Клопп пошутил о тактических хитростях Наполи

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп перед гостевым матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов вспомнил, как его команда была обыграна Наполи на этой же стадии турнира в прошлом году.

"Мы много говорим об интенсивности игры. Так вот наша прошлогодняя игра против Наполи была не об этом. Там была организационная проблема. Да, мы говорим игрокам, что все решает интенсивность и приложенные усилия. Но прежде всего нужно владеть информацией, знать, что нужно делать в той или иной ситуации.

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А Наполи играет в особом ключе. Чтобы все упростить: мы играли против них в защите так, будто у них была одна "шестерка" на поле, но на самом деле их было две, нахальные ублюдки. Мы сообщили игрокам, что в Наполи два футболиста действуют на позиции "шестерки", но было слишком поздно. В итоге нам повезло, что мы проиграли только 0:1. Тот день у нас не заладился", – цитирует Клоппа AS.

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