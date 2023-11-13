Бени Макуана и Юрий Калитвинцев из Полесья признаны лучшими в октябре в УПЛ.

Лучшим игроком октября в УПЛ был признан нападающий Полесья Бени Макуана, а лучшим тренером стал коуч "волков" Юрий Калитвинцев. Сообщает официальный сайт лиги.

Полесье – Металлист 1925 – 2:1 – видео голов и обзор матча с победой нового лидера УПЛ

Форвард в 4 матчах месяца отличился 2 забитыми мячами и одержал с житомирской командой 3 победы и 1 ничью.

В борьбе за награду Макуана опередил Алексея Гуцуляка (СК Днепр-1), Олега Кожушко (Кривбасс) и Андрея Штогрина (Черноморец).

Юрий Калитвинцев опередил Юрия Максимова (СК Днепр-1) и Юрия Вернидуба (Кривбасс).

Напомним, Полесье сейчас занимает второе место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Полесье захватило лидерство в УПЛ, совершив камбек против Металлиста 1925 года, Ротань прервал серию без побед