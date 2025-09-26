Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк вспомнил свою дисквалификацию за допинг во время карьеры игрока.

– На фоне последних новостей о допинговом сериале с Мудриком, насколько история Михаила похожа на вашу?

– Год мне пришлось пропустить. Но и после этого поиграл на хорошем уровне, поехал в Китай. В таких ситуациях ты понимаешь, кто есть кто. Внешнее давление в моей ситуации не было таким, как на Мишу.

Но я стал толстокожим до этого всего. Никто до сих пор не знает, какое официальное решение. Негативный опыт он тоже делает тебя сильнее, – сказал Нагорняк в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в октябре 1997 года после игры Хорватия Украина в организме полузащитника Сергея Нагорняка обнаружили бромантан. Тогда ФФУ заявила, что не причастна к инциденту и дисквалифицировала футболиста на два года.

Михаил Мудрик был отстранен от футбола в конце 2024 года из-за проваленного допинг-теста. В июне Футбольная ассоциация Англии обвинила вингера в нарушении антидопинговых правил. Ему грозит дисквалификация на четыре года.

