"Все сборные в одинаковых условиях. Хорошо, что наша команда, хоть и не в полном составе, но начала работать немного раньше. Понятно, что какие-то нюансы будут, но это они не будут определяющими. Думаю, тренерскому штабу сборной Украины к матчам против Швейцарии и Испании удастся подвести команду в хороших кондициях. Считаю, что особых экспериментов не будет, учитывая ранг наших оппонентов, разве что одна-две позиции могут быть открытыми.

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Стоит ли ставить задачу занять первое место в своей группе Лиги наций? А почему нет? Но в тоже время, хотелось бы задержаться в дивизионе А, чтобы и в следующем розыгрыше Лиги наций играть со сборными калибра той же Швейцарии, Испании или Германии. Цели нужно ставить от игры к игре. Сейчас мы можем только предполагать, а сам турнир может сложиться, как угодно.

Хотелось бы чтобы в ближайших матчах наши парни взяли четыре очка. Жду домашней победы над швейцарцами и как минимум выездной ничьи в матче с испанцами, у которых сильно обновился состав. "Сине-желтые" могут быть сыграннее, а во встречах с топ-сборными Европы этот факт играет очень важную роль", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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