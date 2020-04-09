Нагорняк вспомнил, как пережил опасную эпидемию в Китае

Наставник юношеской сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк рассказал о том, как в свое время пережил эпидемию SARS.

"В 2001-2003 годах я играл в Китае за команду Шаньдун Лунэн из города Цзинань. В ноябре 2002 года недалеко от Пекина началась эпидемия SARS – тяжелого острого респираторного синдрома. Как следствие, чемпионат страны остановили. Суммарно карантин длился где-то полтора месяца, еще какое-то время проходила подготовка к возобновлению сезона.

"Кадар остается заложником ситуации": агент объяснил, почему экс-динамовец не может прибыть в Китай

Когда все началось, я успел самолетом отправить семью в Украину. В общем воздушное сообщение не перекрывали, а ограничили: первые две недели карантина самолеты почти не летали, потом все понемногу возобновилось. Сообщение между городами и провинциями тоже не перекрывали, однако ввели меры: допустим, въезжаешь на машине в какой-то населенный пункт, у тебя меряют температуру. Относительно жилья в моей команде был такой принцип: китайцы жили на базе, иностранцев селили или в гостинице, или на квартирах. Я жил на квартире, однако мой дом был где-то в 100 метрах от нашей тренировочной базы. Поэтому первые две недели карантина питался именно там. Со временем нам разрешили выходить в город. В целом психологическая атмосфера была не очень хорошая, впрочем, гораздо легче, чем сегодня.

Но самое главное то, что у нас не прерывались тренировки. Причем настоящие – всей командой, а не группами футболистов. А вечера проводили так: я общался еще с тремя иностранцами, мы собирались у кого-то на квартире, играли, например, в карты, а ужин заказывали в ресторане. Заказывали следующим образом: с нами постоянно был местный таксист, мы брали из ресторана меню, показывали ему пальцем, что нам купить, он ехал и привозил, а мы расплачивались. Стоило это копейки.

В общем, китайцы – очень дисциплинированный народ. Им сказали "нельзя", они и выполняли. Нам, иностранцам, не запрещали ничего, а "настойчиво просили" – очень вежливо. Запомнилось, как выходишь в город или в супермаркет, и везде пусто, хотя при нормальных условиях все напоминало муравейник", – рассказал Нагорняк в комментарии официальному сайту УПЛ.

"Після 18:00 вихід на вулицю заборонено". Українець на Кіпрі про особливу мотивацію, ПАОК і барбекю з Худоб'яком