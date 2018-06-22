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Нагорняк: Уровень игры грузинов не удивил

17 июня 16:25 96 Читати українською
Нагорняк: Уровень игры грузинов не удивил
Сергей Нагорняк / ФФУ

Сергей Нагорняк прокомментировал итоги матча ветеранов Украины и Грузии.

"Игра во Львове подарила много эмоций. Хорошо, что мы победили, но это – не главное: прекрасно, что матчи ветеранских сборных способствуют поддержанию прекрасных отношений между Украиной и Грузией и приносят радость болельщикам.

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В нашей команде выделялась пара Косырин-Косовский, которая создала первые два гола. Конечно, свое мастерство и класс продемонстрировал и Мирон Маркевич.

Уровень игры грузин не удивил, в составе этой команды выступали замечательные исполнители. Достаточно вспомнить Левана Кобиашвили, который больше десяти лет играл в Германии и является чрезвычайным профессионалом и классным футболистом", – цитирует Нагорняка официальный сайт ФФУ.

Теги
Украина Украина Грузия Грузия Сборная ветеранов Украины Сергей Нагорняк
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