Нагорняк: Уровень игры грузинов не удивил

Сергей Нагорняк прокомментировал итоги матча ветеранов Украины и Грузии.

"Игра во Львове подарила много эмоций. Хорошо, что мы победили, но это – не главное: прекрасно, что матчи ветеранских сборных способствуют поддержанию прекрасных отношений между Украиной и Грузией и приносят радость болельщикам.

Сборная Украины обыграла Грузию в матче легенд

В нашей команде выделялась пара Косырин-Косовский, которая создала первые два гола. Конечно, свое мастерство и класс продемонстрировал и Мирон Маркевич.

Уровень игры грузин не удивил, в составе этой команды выступали замечательные исполнители. Достаточно вспомнить Левана Кобиашвили, который больше десяти лет играл в Германии и является чрезвычайным профессионалом и классным футболистом", – цитирует Нагорняка официальный сайт ФФУ.