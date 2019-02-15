Нагорняк стал главным тренером сборных Украины U-15 и U-19

Исполком Федерации футбола Украины согласился с предложением Комитета национальных сборных команд ФФУ утвердить Сергея Нагорняка главным тренером юношеских сборных Украины U-19 и U-15.

Контракт с Нагорняком, который ранее работал ассистентом Владимира Езерского в юношеской сборной Украины U-17, будет действовать с 15 февраля 2019 до 31 декабря 2020 года, сообщает ФФУ.

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Свой первый и последний сбор перед элитным раундом Евро-2019 юношеская сборная Украины U-19 начнет 24 февраля. А уже 26-го и 28-го числа она сыграет на выезде два товарищеских матча со сверстниками из Израиля.

15 марта, начнется непосредственная подготовка к официальным поединкам. На пути к финальной части чемпионата Европы сборная Украины встретится с Сербией (20 марта), хозяином турнира, Италией (23 марта) и Бельгией (26 марта). Напомним, что путевку в Армению, где с 14 по 27 июля пройдет финальная часть соревнований, получит только победитель группы.

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