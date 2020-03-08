Нагорняк: Шевченко вызвал сильнейших – экспериментов не будет

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями по поводу ближайших товарищеских матчей "сине-желтых".

"Не думаю, что Шевченко будет экспериментировать в ближайших матчах. Все-таки между последним поединком сборной и будущим сбором прошло уже довольно много времени, команда давно не собиралась вместе.

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Поэтому экспериментов, несмотря на товарищеский статус матчей с Францией и Польшей, вряд ли стоит ждать. Это касается как тактики и стиля игры "сине-желтых", так и кадрового потенциала, который будет использоваться в этой игре. Я уверен, что в игре с французами и поляками будет боевой состав. Ведь в первом матче мы сыграем с чемпионами мира, на нас будет смотреть вся Европа, так что каких-либо серьезных нововведений ожидать не стоит", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на конец марта запланирован ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга – с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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