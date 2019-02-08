Нагорняк: Шахтеру трудно играть против немецких команд, Айнтрахт – не исключение

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк прогнозирует тяжелое противостояние для Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Я не скажу, что в этой паре есть фаворит. Шансы 50 на 50, но все-таки преимущество Айнтрахта в том, что у них чемпионат в самом разгаре, они уже после паузы 2 или 3 тура провели и достаточно в неплохой форме находятся. Последняя игра с Дортмундом показала, что команда имеет хороший потенциал. Особенно балканцы – Ребич, Йович.

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В Шахтере даже с Ракицким были проблемы в защите. Он был сильным в начале атаки, а сама оборона не всегда была его сильной стороной. Центральная ось защиты имеет проблему в том, что там играют не быстрые игроки. Единственный игрок, который будет неплохо там выглядеть, как мне кажется – это Матвиенко.

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И у Шахтера, и в Айнтрахта атака преобладает над обороной. Мы знаем, как Шахтеру трудно даются игры именно против немецких команд. С Хоффенхаймом давайте вспомним, как они играли в Германии. Да, выиграли, но там такие качели были... Если бы не удаление, то кто его знает, как все сложилось бы. Шахтеру всегда трудно с немецкими командами. И я думаю, что на этот раз – не исключение. Будет очень трудно", – цитирует Нагорняка Terrikon.com.