Нагорняк рассказал о главных кадровых проблемах сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мыслями относительно проблем "сине-желтых" в атакующей линии.

"На мой взгляд, сегодня главная кадровая проблема сборной и головная боль Андрея Шевченко – позиция форварда. Роман Яремчук еще восстанавливается после травмы, выпал Артем Беседин. Поэтому появление в списке Артема Кравца выглядит логично, тем более, что он не новичок в сборной и в последних матчах забивал голы за свой клуб в Турции.

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Вызов Андрея Ярмоленко, который пока еще не играет за Вест Хэм – психологический шаг поддержать футболиста после травмы. Мы помним, что в подобной ситуации бывал и сам Андрей Шевченко, когда он был футболистом и вызвался в сборную из Милана или Челси, не имея достаточной игровой практики или после травмы. Очевидно, такой шаг является хорошей моральной поддержкой, тем более, что Ярмоленко уже фактически восстановился, а сборная соберется через две недели и до тех пор Андрей как раз вернется в строй и будет набирать форму. Такими кадрами не разбрасываются и его присутствие в лагере сборной накануне большого форума необходимо с любой точки зрения.

Что касается Харатина, думаю он вызван, чтобы почувствовать атмосферу команды, познакомиться с другими футболистами, адаптироваться в сборной для будущих матчей. Хотя, безусловно, он талантливый футболист и заслужил приглашение в первую команду", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на конец марта запланирован ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга – с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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