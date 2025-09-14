– Ваша первая тренерская победа в УПЛ. Какой ее запомните?

– Действительно, она очень тяжелая, мы ее выстрадали. Наверное, больше интриги, чем было в сегодняшнем матче, трудно придумать, когда на 90-й минуте в твои ворота поставили пенальти.

Историческая победа новичков УПЛ в видеообзоре матча Рух – Эпицентр – 0:1

Я понимаю, что где-то нам в какой-то степени повезло, но для нас самое главное было сегодня – это три очка. Потому что мы в последних играх вроде бы и неплохо выглядели, а с нулем очков в кармане очень тяжело психологически.

Как мы не пытались вывести ребят из этого состояния, но все равно чувствовалось, что команда немножко боялась играть, команда расслабилась, когда забили гол. Когда забили – начали в наш футбол играть, в который мы стараемся.Но я поздравил ребят. Это выстраданная тяжелая победа для нас. И, в первую очередь, историческая для нашего клуба, – рассказал Сергей Нагорняк в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Эпицентр отличился в середине второго тайма с пенальти. Рух уже в добавленное время имел шанс спасти ничью, но Алмазбеков с отметки пробил мимо ворот.

