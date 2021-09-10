"Самое сложное в предстоящем туре придется Динамо и Шахтеру. Игры в сборных забрали у футболистов много физических и моральных сил. За пару дней клубным тренерам будет непросто привести свои команды к единому целому.

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Я вообще думаю, что те исполнители Динамо и Шахтера, которые были в сборных до последнего дня, пропустят матчи чемпионата, чтобы в лучшем состоянии подойти к еврокубковым баталиям. Учитывая группу киевлян в Лиге чемпионов, для подопечных Мирчи Луческу матч 14 сентября против Бенфики будет почти ключевым за всю осень.

Будет ли Металлисту 1925 и СК Днепр-1 в матчах с Динамо и Шахтером легче, чем обычно? Не сказал бы, ведь в том же матче с чехами динамовцев и "горняков" было немного. Сергей Кривцов получил травму, из-за дисквалификации не сыграет Николай Шапаренко. Возможно, в свежести харьковчане и днепряне будут выглядеть получше, а в остальном преимущество на стороне более искусных команд", – приводит слова Нагорняка Команда№1.

Отметим, что Динамо и Шахтер сыграют свои поединки уже завтра, 11 сентября – киевляне приедут в гости к Металлисту 1925, а "горняки" будут принимать СК Днепр-1 на НСК Олимпийский.

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