– Вчера появилась информация относительно Владислава Супряги в вашей команде. Насколько она соответствует действительности?

– Она соответствует действительности, мы взяли его в аренду.

– Как удалось его пригласить?

– Я переговорил с футболистом, а руководители решали все с руководством Динамо. Влад изъявил желание, мы нашли общий язык. Он у нас, должен приехать сегодня, как клубы договорились.

– Почему именно на его кандидатуре остановились?

– Так сложилось, наверное, бывает так. Парень сейчас в психологически не лучшем состоянии, но знаю его еще по работе в Днепре. Возможно, удастся нам друг другу помочь, – сообщил Сергей Нагорняк в комментарии для Tribuna.

Напомним, что Эпицентр после 3 туров идет на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ. Ниже команды Нагорняка пока только Александрия, в которой также 0 очков в активе.

