Нагорняк оценил шансы Десны в матче с Александрией

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк спрогнозировал победителя пары Десна – Александрия.

"У Десны еще есть реальные шансы на пьедестал, поэтому она будет больше мотивирована, чем Александрия.

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Бой в Чернигове будет серьезный. Отдам минимальное преимущество команде Александра Рябоконя", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 30-ти туров Десна с 55 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ, отставая от Зари и Динамо на два и один пункт соответственно. Подопечные Шарана с 45 баллами – пятые.

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