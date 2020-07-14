Нагорняк оценил шансы Десны в матче с Александрией

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Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією КальчоОвертайм — 14 июль 3289
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Драма трех пенальти и президент английского клуба, родом из Солотвино: Джулай – о ЧМ-1990Овертайм — 14 июль 2523
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