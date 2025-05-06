– Вы говорили, что к вашим игрокам есть интерес. Назовите трех, кто может сейчас усилить любой клуб УПЛ?

– Я вам могу назвать больше. Вратарь Билык, Кравчук, Мороз, Климец, Миронюк. Поверьте мне, Беженар мог бы усилить любого, просто он возрастной футболист. Ему 33 года.

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Я работаю с ним четыре года и постоянно говорю: "Почему он не попался мне лет десять назад?" Он спокойно может выступать до 37 или 38 лет. Вы просили троих назвать, но почти весь основной состав может играть в любом клубе УПЛ, – заявил Нагорняк в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Напомним, Эпицентр занимает первое место в Чемпионской группе Первой лиги с 44-мя очками. Клуб из Каменца-Подольского оформил выход в украинскую Премьер-лигу за три тура до конца чемпионата. Ближайший преследователь отстает от Эпицентра на 9 баллов.

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