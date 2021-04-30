"Мне сложно судить, был ли приход Милевского в Минай пиарходом, но в любом случае, закарпатцы рассчитывали на помощь такого опытного исполнителя. Однако факт остается фактом, у ужгородской команды сейчас большие проблемы.

Наставник Миная: За выживание бороться труднее, чем за чемпионство

Из новичков Премьер-лиги лишь у Миная по ходу сезона сменился главный тренер. Со стороны трудно судить о взаимоотношениях президента и главного тренера. Да, за результат всегда отвечает тренер, может, они не нашли точек соприкосновения, однако после отставки Василия Кобина ситуация в команде ничем не улучшилась.

Думаю, самая сложная ситуация у Миная. Ужгородцам предстоит сыграть три поединка с мотивированными командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. Например, та же Заря в матче с закарпатцами постарается на 90% закрыть вопрос с завоеванием третьего места. Далее Шахтер, а вы сами понимаете, что после потери чемпионства "горняки" на каждый матч будут выходить злыми. И, наконец, Ворскла, которая ведет отчаянную борьбу за попадание в еврокубковую зону", – сказал Нагорняк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Минай после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе 18 очков.

"Юра, будешь капитаном". Тот отказал". Как сборная Украины сыграла первый матч в истории и выглядела "просто убогой"