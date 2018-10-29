Нагорняк: Эль Классико теряет свою изюминку

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями накануне матча 10-го тура Примеры между Реалом и Барселоной.

"Жаль, что на этот раз мы не увидим ни Месси, ни Роналду. Дерби теряет свою изюминку. Да и Реал сейчас не в лучшем состоянии.

Роналду верит в победу Реала в Эль Класико

Для Лопетеги каждый матч – решающий и может стать последним во главе команды. Хотя, одной победой над принципиальным соперником, да еще и у него дома, мадридцы могут многое изменить. Пока же у галактикос нет ни игры, ни результата.

Барселона – Реал: анонс матча

Барселона расправилась красиво с Тоттенхэмом и Севильей, но там как раз Месси показал, что он значит для каталонцев. Без него команда – как торт без вишенки. Впрочем, даже без аргентинца преимущество на стороне Барселоны. Посмотрим, как возьмут на себя роль лидера Суарес и Коутинью. Нужно же и без Лео учиться играть", – цитирует Нагорняка FootBoom.