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Нагорняк: Эль Классико теряет свою изюминку

28 октября 15:37 97 Читати українською
Нагорняк: Эль Классико теряет свою изюминку
Барселона – Реал / фото из соцсетей

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями накануне матча 10-го тура Примеры между Реалом и Барселоной.

"Жаль, что на этот раз мы не увидим ни Месси, ни Роналду. Дерби теряет свою изюминку. Да и Реал сейчас не в лучшем состоянии.

Роналду верит в победу Реала в Эль Класико

Для Лопетеги каждый матч – решающий и может стать последним во главе команды. Хотя, одной победой над принципиальным соперником, да еще и у него дома, мадридцы могут многое изменить. Пока же у галактикос нет ни игры, ни результата.

Барселона – Реал: анонс матча

Барселона расправилась красиво с Тоттенхэмом и Севильей, но там как раз Месси показал, что он значит для каталонцев. Без него команда – как торт без вишенки. Впрочем, даже без аргентинца преимущество на стороне Барселоны. Посмотрим, как возьмут на себя роль лидера Суарес и Коутинью. Нужно же и без Лео учиться играть", – цитирует Нагорняка FootBoom.

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Сергей Нагорняк
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