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Нагорняк – об уходе экс-днепрянина Эжидио: Я помог ему сложить чемоданы в такси

11:05 169 Читати українською
Нагорняк – об уходе экс-днепрянина Эжидио: Я помог ему сложить чемоданы в такси
Сергій Нагорняк / фото ФК Дніпро

Бывший тренер Днепра Сергей Нагорняк вспомнил, как экс-игрок команды Эжидио покинул команду.

"Да, это я помог Эжидио погрузить чемоданы. Зозуля, ты абсолютно умеешь держать секреты.

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Эжидио жил со мной в одном доме. Я, как нормальный человек, вышел, смотрю – два такси, куча чемоданов, жену отправляет. Я ему помог. Приезжаю на тренировку, а его нет. Рассказал Зозуле об этом, а он меня троллит до сих пор", – рассказал Нагорняк в интервью Бомбардир.

Напомним, в составе днепрян Ежидио пробыл всего 3 месяца, после чего разорвал контракт с клубом из-за невыплаты заработной платы и присоединился к Палмейраса.

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