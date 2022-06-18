"Я считаю, что у Цыганкова в Динамо очень хорошая замена. Мы видели, как Ванат играл на позиции крайнего хава в некоторых матчах и выглядел там очень перспективно.

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У него очень хорошая дистанционная скорость, и когда он набирает ее из глубины поля, на него можно отдать передачу, и он протянет мяч дальше. Он "нагоняет ветер" из глубины поля на ворота соперников. Это очень хорошо", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, у Цыганкова остается год контракта с Динамо, однако продолжать сотрудничество с киевлянами Виктор не собирается. В его планах – переход в один из топ-чемпионатов уже этим летом.

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