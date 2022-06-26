Садьо Мане перешел из Ливерпуля в Баварию, что вызвало удивление в Англии. К примеру, бывший игрок Ливерпуля Дин Сондерс с насмешкой высказался о трансфере: "Мане сядет в кресло, зажжет сигару и будет играть за Баварию на первой передаче. Он просто убивает свою карьеру".

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Глава дортмундской Боруссии стал в защиту Мане и Бундеслиги. "Всегда найдутся такие наглые идиоты. У немецкого футбола прекрасная репутация. А англичане в этом сезоне не выиграли ни одного еврокубка, если кто-то забыл. Хотя Юрген Клопп с Ливерпулем был близок.

Мане – очень хороший трансфер. С чем я Баварию и поздравляю. В скором времени нужно продавать новый пакет телеправ Бундеслиги. Поэтому нам будет очень полезно, если чемпионат будет становиться привлекательнее благодаря Мане, Гетце и новым звездам", – сказал Ватцке.

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