Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн будет работать с командой еще два года.

Контракт Нагельсманна со сборной Германии автоматически продлен благодаря выходу из группы на Евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плетенберг.

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В договоре о сотрудничестве предусмотрено условие автоматического продления соглашения, если сборная Германии выходит из группы на Евро. Выход немецкой команды в плей-офф турнира автоматически продлил контракт главного тренера Юлиана Нагельсманна с местной федерацией до 2026 года.

К слову, 35-летний немец возглавил сборную Германии осенью прошлого года. До этого он тренировал Хоффенхайм, Лейпциг и Баварию.

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