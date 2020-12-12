"Что касается возможных соперников, то я рад, что вы спросили. Я всегда слушаю гимн нашего следующего соперника.

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У Реала и Ювентуса они действительно хороши, поэтому я хотел бы встретиться с одной из этих двух команд. Я могу и спеть их, хотя и на не идеально, на испанском или итальянском языках", – приводит слова Нагельсманна Marca.

Следует отметить, что РБ Лейпциг занял второе место в группе, а потому, кроме Ювентуса и Реала, может встретиться с такими командами, как Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль.

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