"Идея ПСЖ заключается в том, чтобы Месси опускался между линиями и создавал для нас проблемы. Нам важно пресекать передачи на Лео. Однако в то же время в определенных ситуациях нам следует запастись терпением и не пытаться слишком активно идти в прессинг.

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Сыграет ли завтра Станишич? Я еще не решил. У него были небольшие проблемы с бедром, но он тренировался сегодня. Конечно, для нас он первый вариант с учётом недоступности Павара.

Что касается Садио Мане, то он становится всё более ритмичным. Не думаю, что он начнёт игру в стартовом составе, но окончательное решение еще не принято. Я рад, что Садио вернулся.

Килиан Мбаппе? Завтра, в отличие от первого матча в Париже, он сыграет с первых минут. Но мы отлично подготовились", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт Баварии.

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