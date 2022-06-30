Нагельсманн строит отношения со спортивной журналисткой Леной Вурценбергер, сообщает Sport1. Недавно в сети появилось общее фото пары с отдыха на Ибисе, а теперь распространилась информация о романе. Тренер проинформировал Баварию о ситуации, но отказывается от комментариев.

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Лена – журналистка издания Bild. Она была спецрепортером по Баварии, неоднократно брала интервью у футболистов клуба, а еще в мае выпустила статью о Нагельсманне. Мгновенная реакция Bild: издание подтвердило отношения и заявило, что Лена получит новые функции и больше не будет писать о Баварии.

В начале лета стало известно, что Нагельсманн расстался с супругой после 15 лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Юлиану в июле исполнится 35. Лене – 30.

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