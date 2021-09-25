Главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн определенно может гордиться стартом своей карьеры в Мюнхене.

Накануне Бавария почти без проблем переиграла новичка Бундеслиги Гройтер Фюрт со счетом 3:1. Эти 3 гола помогли наставнику "красных" войти в историю клуба.

Достижение Мюллера в видеообзоре матча Гройтер Фюрт – Бавария – 1:3

Как информирует OptaFranz, мюнхенцы под руководством Юлиана Нагельсманна отличились 23-ю мячами в первых шести поединках специалиста в немецком первенстве. Теперь это новый рекорд результативности тренера Баварии за вышеуказанный период в Бундеслиге.

К слову, "ротен" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своем активе 16 зачетных баллов. Уже в среду, 29 сентября, подопечные Нагельсманна сыграют с Динамо во втором туре Лиги чемпионов.

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