"В первом тайме мои игроки не полностью следовали инструкциям, мы оставили парижанам слишком много места, порой не хватало терпения. В раздевалке мы смогли сделать выводы, чтобы вернуться более организованными, более строгими. В общем мы были на высоте в обоих матчах.

Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0

Особенно мне понравилась наша самоотдача. Мы смогли нейтрализовать сильнейшие стороны ПСЖ. Я также хотел бы похвалить Йосипа Станишича, который был удивительным. Если мы вложим столько сердца, самопожертвования, структуры, то сможем пройти весь путь. Потенциал у нас есть, мы его знаем.

Мы смогли контролировать ПСЖ своим стартовым игровым планом, не позволяющим им развивать свои действия. Тот факт, что Килиан Мбаппе так мало выделялся, является доказательством того, что мы делали все правильно. Мы видели, что Месси часто опускался слишком низко, а Мбаппе нам удалось изолировать.

Упамекано произвел мощное впечатление, хотя меня это уже давно не удивляет. У него был замечательный чемпионат мира, а теперь он "погасил" Мбаппе. В последние месяцы он добился огромного прогресса. Еще два года назад он часто был слишком нетерпелив. Сейчас он находится на пике своей игры", – цитирует Нагельсманна L'Équipe.

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