Нагельсманн возглавит РБ Лейпциг после сезона 2018/19

Следующий сезон станет последним для Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера Хоффенхайма.

Юлиан Нагельсман покинет пост главного тренера Хоффенхайма после завершения сезона 2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

"Мне было важно гарантировать клубу определенные условия. Я в долгу перед Хоффенхаймом, его сотрудниками, командой, болельщиками после исторического сезона, по итогам которого клуб впервые получил путевку в Лигу чемпионов. Теперь все встало на свои места, мы можем сконцентрироваться на текущих задачах.

Лопетегі в Реалі: контроверсійний трансфер на радарі та можливий конфлікт з Роналду через Мессі

Все знают, что я до последнего часа в клубе буду ему предан и сделаю все, чтобы выполнить амбициозные задачи", – сказал Нагельсман.

Следующим местом работы Юлиана станет РБ Лейпциг, о чем также сообщил официальный сайт клуба.