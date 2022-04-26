Перед матчем против Борусии Д тренер неудачно высказался. "Мы же не пожарные-добровольцы в Зюдгизинге, мы в Баварии", – сказал Нагельсманн. Он имел в виду, что футболисты получают деньги за свою работу, поэтому должны выкладываться по полной в каждом матче.

Однако пожарные из Зюдгизинга обиделись: "Такие заявления дискредитируют преданность наших работников. Это грубые слова, оскорбляющие всех волонтеров". Они пригласили Нагельсманна в часть, чтобы показать, как профессионально подходят к своей работе.

Юлиан принял приглашение и вчера заехал в гости к пожарным-добровольцам. Даже примерил пожарную форму. Встреча прошла в тёплой атмосфере, ведь тренер сразу признал, что выразился некорректно.

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