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Нагельсманн: Удаление Шалая – абсолютный беспредел

08:45 221 Читати українською
Нагельсманн: Удаление Шалая – абсолютный беспредел
Юлиан Нагельсманн / ФК Шахтер

Наставник немецкого Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:3) имеет претензии к судейским решениям, повлиявшим на ход поединка.

"Желтая-красная карточка Шалая (венгр получил 2 желтые карточки в течение двух минут – Футбол 24) – абсолютный произвол. Квалификация арбитров не соответствует уровню Лиги чемпионов.

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Конечно, разочарованы итоговым результатом. Даже находясь в меньшинстве, выглядели прекрасно, но в итоге пропустили обидный гол", – цитирует Нагельсманна Sportbuzzer.de.

Отметим, что Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Тайсон и Исмаили стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Теги
Лига чемпионов Хоффенхайм - Шахтер Адам Шалай Адам Шалай Хоффенхайм Хоффенхайм Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
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