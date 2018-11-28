Нагельсманн: Удаление Шалая – абсолютный беспредел

Наставник немецкого Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:3) имеет претензии к судейским решениям, повлиявшим на ход поединка.

"Желтая-красная карточка Шалая (венгр получил 2 желтые карточки в течение двух минут – Футбол 24) – абсолютный произвол. Квалификация арбитров не соответствует уровню Лиги чемпионов.

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Конечно, разочарованы итоговым результатом. Даже находясь в меньшинстве, выглядели прекрасно, но в итоге пропустили обидный гол", – цитирует Нагельсманна Sportbuzzer.de.

Отметим, что Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Тайсон и Исмаили стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.