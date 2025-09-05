"Если начать с очень простых вещей, например эмоциональность, соперник был просто на километры впереди нас. Это факт. И что шокирует – такой соперник выносит на поле больше футбольного качества, чем мы. Если мы не способны на эту эмоциональность – тогда у нас проблемы, потому что наше качество не соответствующее.

Нагельсманн назвал, чего не хватило сборной Германии в полуфинале с Португалией: "Это один из самых слабых матчей"

Возможно, нам стоит полагаться не на качество, а на футболистов, которые отдаются полностью, потому что это принесло бы лучший результат, чем если бы играли лучшие. Это точно.

Нет, у меня нет 150 немецких футболистов в распоряжении. Я доверяю этой команде, но каждый должен это понять. У нас осталось пять матчей, и мы должны выиграть их все, включая против этого соперника. Иначе в марте нас ждут матчи плей-офф. Если мы этого хотим – то должны так и играть", – цитирует Нагельсманна GOAL.

Напомним, что Сборная Германии потерпела историческое поражение на старте отбора к чемпионату мира-2026. В Братиславе команда Юлиана Нагельсманна уступила Словакии 0:2. Это первый выездной проигрыш немцев в квалификации чемпионатов мира за всю историю.

Германия сенсационно проиграла Словакии, Польша обокрала Нидерланды, Бельгия сокрушила Лихтенштейн: отбор ЧМ-2026