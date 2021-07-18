Товарищеский матч

Бавария – Кельн – 2:3

Голы: Зиб, 6, Зиркзее, 34 – Тильман, 20, Ут, 27, 57

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"Первый товарищеский матч всегда интересен тем, что ты можешь посмотреть, что смогли перенять футболисты. С учетом состава игра была хорошей. Ничья была бы заслуженным результатом. У нас были хорошие моменты, мы хорошо разыграли свои голы.

В целом это был интересный матч. Впереди у нас еще одна нормальная тренировочная неделя. Потом у нас будет три товарищеских матча с одним и тем же составом. 26 июля большая часть игроков уже будет в команде. Мы должны будем как можно быстрее интегрировать сборников в процесс", – цитирует Нагельсманна пресс-служба Баварии.

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