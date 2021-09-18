Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн убежден, что футбола не хватает использования современных технологий.

"Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера.

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Нам очень нужно что-то подобное. Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений", – приводит слова Нагельсманна журналист Зах Лови в своем твиттере.

Отметим, что футбол уже претерпел некоторых технологических усовершенствований в последние годы, в частности видеопомощник арбитра (VAR) и система фиксации голов.

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