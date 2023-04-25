После увольнения из Баварии имя 35-летнего тренера связывали с несколькими клубами, которые могли бы предложить ему работу. Челси пытался подписать контракт с Нагельсманном, но немец отказал "синим" и продлил свой отпуск.

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Также ходили слухи, что Тоттенхэм заинтересован в услугах экс-тренера мюнхенской Баварии. "Шпоры" уже пытались пригласить Нагельсманна, но он хотел сначала отдохнуть и не торопиться с принятием решения. Англия соблазняет немца и он хотел бы попытаться продолжить свою карьеру именно там. Как сообщает Bild, Тоттенхэм является главным вариантом для Юлиана. Однако молодой наставник хотел бы дождаться окончания сезона и только потом приступить к работе.

Напомним, что Нагельсманна уволили 24 марта. В его активе во главе Баварии 37 матчей, в которых он одержал 27 побед.

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