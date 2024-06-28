Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пытается найти лучший вариант основного состава на матч против Дании в 1/8 финала Евро-2024.

Наставник немцы готовится к матчу против датчан. По информации Флориана Плеттенберга, в стартовом составе сборной Германии произойдут изменения.

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Ожидается, что Никлас Фюлькруг выйдет с первых минут. Вероятно тогда Кай Хаверц останется в запасе. Не исключается, что Нагельсманн наоборот не выпустит Флориана Вирца, а первые двое выйдут в старте.

К матчу против Дании Нагельсманн получил хорошие новости из лазарета. Антонио Рюдигер принял участие в заключительной тренировке. Об участии защитника в игре решение будет принято позже.

Напомним, что Германия и Дания сыграют в 1/8 финала 28 июня. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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