Новый наставник Баварии Юлиан Нагельсманн оценил старт своей карьеры в Мюнхене после ничьей с Боруссией М (1:1) в первом туре Бундеслиги.

"Конечно, ничья не может нас устраивать. Это была дикая игра, которая дала много информации для анализа. Обе команды имели хорошие фазы. Мы должны были более агрессивно играть в контрпрессинге. Физические кондиции футболистов помешали решить судьбу матча в нашу пользу.

Боруссия М – Бавария – 1:1 – видео голов и обзор матча

Два неназначенных пенальти в ворота Баварии? Я думаю, что если есть арбитр и VAR, то решение справедливы. Фаны также создают давление шумом и усиливают субъективное восприятие. Без фанов на трибунах этих дискуссий было бы меньше.

Мы тяжело начали матч, слишком легко теряли мяч и пропустили первыми. А вот вторую половину первого тайма провели очень сильно. Сразу после перерыва мы могли забить еще два гола", – сказал Юлиан Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции.

Бавария стартовала в Бундеслиге с ничьей против Боруссии М, показав футбол с огромным количеством ошибок. В конце матча мюнхенцы могли даже проиграть, но судья не назначил пенальти за два фола Упамекано против Тюрама. Во вторник Нагельсманн может выиграть первый трофей во главе Баварии – "ротэн" сыграют Суперкубок Германии против Боруссии Д.

Бавария расписала тяжелую ничью с Боруссией М – катастрофическая оборона, судья спасает Нагельсманна, монстры на воротах