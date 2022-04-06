Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн рассказал, что хотел бы видеть в Мюнхене форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника Барселоны Фрэнки де Йонга.

"Мбаппе, безусловно, стал бы усилением для любого коллектива. Также я считаю Фрэнки де Йонга очень хорошим игроком.

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Но они оба не вписываются в лимит наших финансовых возможностей", – заявил Нагельсманн в эфире Amazon Prime.

Напомним, контракт Килиана с ПСЖ истекает летом и он, вероятнее всего, перейдет в мадридский Реал. Соглашение Фрэнки с Барселоной рассчитано до 2026 года.

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