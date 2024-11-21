Немецкий специалист возглавил Бундестим в сентябре 2023 года. На Евро-2024 команда дошла до четвертьфинала турнира, а в Лиге наций выиграла свою группу, ни разу не уступив.

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Как сообщает Bild, Немецкий футбольный союз хотел бы продолжить сотрудничество с Юлианом Нагельсманном рассчитанное до конца ЧМ-2026. Стороны сейчас ведут переговоры о продлении соглашения еще на два года.

Ранее была информация, что после завершения контракта со сборной Германии, Юлиан планирует вернуться к клубному футболу.

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