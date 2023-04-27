Немецкий специалист остался без работы в марте, когда его уволили из мюнхенского клуба. Нагельсманн некоторое время находился среди кандидатов на пост главного тренера Челси, но отказал "синим".

Нагельсманн после провала с Челси получил новый вариант в АПЛ

Согласно информации Bild, немецкий специалист сосредоточен на переговорах с Тоттенхэмом Нагельсманну было бы очень интересно возглавить клуб в начале следующего сезона. Но он требует право решающего голоса по трансферам. Если "шпоры" выполнят это условие, то молодой тренер подпишет соглашение. Ранее пресса сообщала, что Тоттенхэм – приоритетный вариант для Нагельсманна.

"Шпоры" находятся на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 53 балла. От четвертого места они отстают на шесть очков.

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