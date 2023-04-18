Уволенный из Баварии Юлиан Нагельсманн может стать новым тренером Реала, если мадридская команда не сумеет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Юлиан Нагельсманн входит в шорт-лист Реала на следующий сезон. Об этом информирует Sky Sport Germany.

"Реал – король Лиги чемпионов": Анчелотти прокомментировал недовольство Крооса новой позицией

Согласно источнику, это уже третий претендент на немецкого специалиста после его увольнения из Баварии. Ранее переговоры с Нагельсманном вёл Челси. Также в услугах Юлиана заинтересован Тоттенхэм.

Сообщается, что действующий наставник Реала Карло Анчелотти сохранит свой пост только при одном условии – если выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Реал находится в шаге от полуфинала турнира. В первом четвертьфинале "сливочные" одолели на своём поле Челси со счётом 2:0. В чемпионате Испании Реал занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Барселоны на 11 очков.

Челси – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов