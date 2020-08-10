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Нагельсманн: Я отклонил предложение Реала

07:30 - Читати українською
Нагельсманн: Я отклонил предложение Реала
Юлиан Нагельсманн / Фото РБ Лейпциг

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн признался о приглашении Реала.

"Мне звонили из Реала в 2018-м, но я решил отклонить их предложение. Я не считал, что переход в Реал – правильный шаг.

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На тот момент я был одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба. Мы договорились, что можем снова поговорить об этом в будущем, если Реалу потребуется тренер, а я буду свободен", – цитирует Нагельсманна Marca.

Напомним, в 2018 году мадридский клуб возглавил нынешний наставник Севильи Лопетеги.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Германия Юлиан Юлиан Нагельсманн
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